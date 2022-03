Blitzermarathon 2022: Wo wird in Niederbayern geblitzt?

Beim Blitzermarathon 2022 wird in Niederbayern heute an 391 Standorten geblitzt - auch in Landshut und Passau. Hier finden Sie alle Messstellen im Überblick.

Die Bayerische Polizei veranstaltet heute den Blitzermarathon 2022. Auch in Niederbayern wird an einigen Standorten geblitzt. Die 24-Stunden-Aktion läuft von Donnerstag, 24. März, um 6 Uhr bis Freitag, 24. März, um 6 Uhr.

"Zu schnelles Fahren ist die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle", sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Der Blitzermarathon 2022 soll "alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten", heißt es auf der offiziellen Seite des Bayerischen Innenministeriums.

Alle 2100 geplanten Messstellen in Bayern wurden bereits vorab bekanntgegeben. In Niederbayern wird an insgesamt 391 Standorten geblitzt.

Wo wird beim Blitzermarathon 2022 in Landshut und Passau geblitzt? Das erfahren Sie hier im Artikel.

Blitzermarathon 2022, Standorte in Landshut und Passau: 391 Messstellen in Niederbayern

In Mittelfranken blitzt die Polizei an insgesamt 391 Messstellen. Mit unserer Tabelle sind Sie gut auf die Aktion vorbereitet. Anhand der Postleitzahl, den Straßennamen und -klassen und dem Ortsnamen, können Sie überprüfen, ob sich Blitzer in Ihrer Nähe befinden. Auch die Ortslage (innerorts oder außerorts) und die erlaubte Höchstgeschwindigkeit des Standords sehen Sie in der Übersicht.

Lesen Sie dazu auch

Obwohl die Bayerische Polizei die Standorte vorab geplant und bekanntgegeben hat, kann sich im Laufe des Tages einiges ändern. Es ist also keine Garantie, dass die Ortsangabe bis zum Ende des Blitzermarathons aktuell bleibt.

In der Tabelle können die Daten alphabetisch sortiert werden, indem Sie in der Kopfzeile auf die gewünschte Spalte klicken. Auch die erlaubten Höchstgeschwindigkeiten können geordnet werden. Rechts oben finden Sie eine kleine Navigationsleiste, mit der Sie die Seiten wechseln können.

Blitzermarathon 2022 in Niederbayern: 246 Blitzer liegen außerorts

In Niederbayern liegen 147 Messstellen innerorts und 246 Messstellen außerorts. Das Bayerische Innenministerium hat angegeben, dass der Fokus des Blitzermarathons 2022 auf Landstraßen liegen soll. Die 24-Stunden-Aktion wird vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk "Roadpol" im Rahmen des europaweiten Speedmarathons koordiniert und die Bayerische Polizei beteiligt sich. Es nehmen 1800 Polizistinnen und Polizisten am Blitzermarathon in Bayern teil.

7036 Verstöße gab es beim Blitzermarathon im vergangenen Jahr. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung gab es in Bubesheim im Landkreis Günzburg. Ein Motorradfahrer war mit 231 Stundenkilometern auf einer Landstraße unterwegs und wurde von den Beamten geblitzt.

Blitzermarathon 2022: Wie viel kostet ein Verstoß mit dem Pkw?

Seit dem 9. November 2021 gelten neue Preise bei Verstößen gegen die Höchstgeschwindigkeit. Hier sehen Sie die Übersicht für Pkw-Fahrer

Bußgeldkatalog innerorts mit Pkw:

Verstoß Strafe Punkte Fahrverbot ... bis 10 km/h 30 € ... 11 - 15 km/h 50 € ... 16 - 20 km/h 70 € ... 21 - 25 km/h 115 € 1 ... 26 - 30 km/h 180 € 1 (1 Monat)* ... 31 - 40 km/h 260 € 2 1 Monat ... 41 - 50 km/h 400 € 2 1 Monat ... 51 - 60 km/h 560 € 2 2 Monate ... 61 - 70 km/h 700 € 2 3 Monate über 70 km/h 800 € 2 3 Monate

* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 Stundenkilometern oder mehr kommt.

Bußgeldkatalog außerorts mit Pkw:

Verstoß Strafe Punkte Fahrverbot … bis 10 km/h 20 € … 11 - 15 km/h 40 € … 16 - 20 km/h 60 € … 21 - 25 km/h 100 € 1 … 26 - 30 km/h 150 € 1 (1 Monat)* … 31 - 40 km/h 200 € 1 (1 Monat)* … 41 - 50 km/h 320 € 2 1 Monat … 51 - 60 km/h 480 € 2 1 Monat … 61 - 70 km/h 600 € 2 2 Monate über 70 km/h 700 € 2 3 Monate

* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 Stundenkilometern oder mehr kommt.