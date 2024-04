Alle Standorte beim Blitzermarathon 2024 in Bayern: Wo wird geblitzt?

Beim Blitzermarathon 2024 in Bayern gibt es viele Standorte, an denen geblitzt wird. Hier finden Sie die komplette Liste zu den Messstellen.

Der Blitzmarathon 2024 - auch Blitzermarathon genannt - findet auch in Bayern statt. Wo genau die Blitzer in Bayern stehen und worauf besonders zu achten ist, lesen Sie hier im Artikel.

Blitzermarathon in Bayern 2024: Standorte als Liste

In Bayern nehmen alle Regierungsbezirke und Regionen am Blitzermarathon teil - vom Allgäu bis zum Frankenwald. Doch während es im vergangenen Jahr noch rund 1800 Messstellen waren, wird dieses Jahr nur an 1500 Stellen verstärkt kontrolliert.

Der Freistaat gibt jedoch als einziges Bundesland bereits vor dem Start des Blitzermarathons bekannt, wo die Messstellen aufgestellt werden. Wir haben alle Blitzer-Standorte und Messstellen beim Blitzermarathon 2024 in Bayern für Sie zusammengestellt:

Und auch wenn die Blitzer-Standorte und Messstellen bereits im Vorhinein bekannt gegeben werden, haben sich beim Blitzermarathon 2023 Erfolge gezeigt. Denn laut dem Bayerischen Innenministerium wurden damals 8690 Raser geblitzt. Einen traurigen Rekord erbrachte ein Raser in Freising: Er wurde mit 155 Kilometern pro Stunde in einer 60er-Zone geblitzt.

Übrigens: In unserer Übersicht finden Sie auch alle Messstellen in München.

Blitzermarathon 2024 in Bayern: Was ist das?

Der Blitzermarathon ist eine bundesweite Aktion im Rahmen der Speedweek. An den Aktionen nehmen fast alle Bundesländer teil. Dabei sollen Verkehrsteilnehmende sensibilisiert werden, die Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie die Mindestabstände tatsächlich einzuhalten.

Denn noch immer kommt es auf den Straßen zu vielen tödlichen Unfällen. Insgesamt 125 Personen verstarben im vergangenen Jahr in Bayern bei "Geschwindigkeitsunfällen", so der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

In welchen Bundesländern ist Blitzermarathon 2024?

Der Blitzermarathon findet nicht in allen Bundesländern statt. Folgende Bundesländer haben dem ADAC zufolge keine Aktionen im Rahmen des Blitzermarathons am 19. April oder der Speedweek geplant:

Berlin

Niedersachsen

Saarland

Sachsen

Blitzermarathon 2024: Wann ist der Blitzmarathon in Bayern?

Da Bayern nicht an der Speedweek teilnimmt, konzentriert sich hier der Blitzermarathon auf einen konkreten Tag: Freitag, 19. April.

An diesem Tag geht es bereits um 6 Uhr los. Rund 2000 Beamte sind laut Angaben des Bayerischen Innenministeriums dafür an rund 1500 Messstellen im Einsatz.

Wie lange geht der Blitzermarathon 2024 in Bayern?

Der Blitzermarathon in Bayern dauert insgesamt 24 Stunden. Am Samstag, 20. April, ist die Aktion um 6 Uhr wieder vorbei.