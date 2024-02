Nagelsmann bei Bundesliga-Topspiel "neutral" - und Völler?

Bundestrainer Julian Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler verfolgen das Bundesliga-Spitzenspiel gemeinsam im Stadion. Bayer oder Bayern? Die Favoritenfrage ist schwierig.

Bundestrainer Julian Nagelsmann erwartet am Samstag zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern ein "Spiel auf Augenhöhe". Tabellenführer Leverkusen habe sich dieses Topspiel mit "sehr gutem Fußball" verdient, sagte Nagelsmann am Donnerstagabend nach der Auslosung der Gruppenphase der Nations League in Paris. "Es wird sehr, sehr spannend." Einen Favoriten habe er für das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) nicht.

"Ich bin neutral", sagte der ehemalige Bayern-Trainer, der die Partie auf der Tribüne neben DFB-Sportdirektor Rudi Völler verfolgen und zahlreiche Nationalspieler sehen wird. "Ich bin für ein gutes Spiel und für verletzungsfreie Spieler", fügte der 36-Jährige an.

Der frühere Bayer-Geschäftsführer Völler sagte, im Moment spreche "vieles für meinen alten Club, für Bayer Leverkusen, weil sie in einer hervorragenden Form sind". Aber die Bayern seien in der Tabelle nur zwei Punkte hinter der Werkself. "Das ist ein absolutes Spitzenspiel", sagte Völler. Er und Nagelsmann seien "beide diplomatisch und versuchen, neutral zu sein". Der 63-Jährige betonte, dass nach der Partie noch nichts entschieden sei. "Das ist ja auch Fakt", sagte er.

(dpa)