Augsburger Panther geben Verteidiger Sezemsky ab

Die Augsburger Panther haben keinen neuen Vertrag für Verteidiger Simon Sezemsky. Er kehrt nach Ravensburg zurück.

Die Augsburger Panther planen ohne Verteidiger Simon Sezemsky. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) am Sonntag mitteilte, hat der 30-Jährige kein neues Vertragsangebot bekommen. Er wechselt nun zu den Ravensburg Towerstars in die DEL2. Sezemsky stand von 2016 bis 2021 und von 2023 bis 2024 in Augsburg unter Vertrag. Er absolvierte dabei 221 DEL-Spiele, erzielte 35 Tore und gab 55 Vorlagen. Von 2012 bis 2016 hatte er schon einmal in Ravensburg gespielt.

(dpa)