Eishockey-Vizemeister Ingolstadt verpflichtet Andrew Rowe

Eishockey-Vizemeister ERC Ingolstadt hat Mittelstürmer Andrew Rowe für die kommende DEL-Saison verpflichtet.

Der 35 Jahre alte US-Amerikaner wechselt nach vier Jahren in der Schweiz beim Club Rapperswil-Jona Lakers nach Oberbayern. Beim ERC erhält er nach Vereinsangaben vom Samstag einen Einjahresvertrag.

In der abgelaufenen Saison stand Rowe in 54 Spielen für die Mannschaft vom Zürichsee auf dem Eis und kam auf elf Tore und 20 Vorlagen. "Die Vita von Andrew spricht für sich. Er ist nicht nur eine Verstärkung auf der Mittelstürmer-Position, sondern sowohl für das Offensivspiel als auch in Sachen defensiver Verantwortung ein Gewinn. Zudem kann er auch im Powerplay eine Schlüsselrolle einnehmen", äußerte ERC-Sportdirektor Tim Regan. In Rapperswil war Rowe als Kapitän ein Führungsspieler.

(dpa)