ERC Ingolstadt bis Saisonende ohne verletzten Stürmer Storm

Der ERC Ingolstadt muss für den Rest der Saison auf Stürmer Frederik Storm verzichten.

Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Montag mitteilte, hat sich der dänische Nationalspieler im Auswärtsspiel am Sonntag beim EHC Red Bull München (1:9) die Hand gebrochen. "Der Ausfall von Frederik trifft uns sehr hart", erklärte Sportdirektor Larry Mitchell. "Stormy hat hervorragende Leistungen gebracht und in allen Spielsituationen eine tragende Rolle gespielt." Storm war in der laufenden Spielzeit einer der Schlüsselspieler beim ERC. Mit 45 Scorerpunkten in 43 Spielen ist er zweitbester Scorer der Oberbayern.

