ERC Ingolstadt holt Stürmer Schmölz aus Nürnberg

Die Nürnberg Ice Tigers müssen künftig ohne Nationalstürmer Daniel Schmölz auskommen. Der 32-Jährige wechselt zu einem bayerischen Konkurrenten.

Der ERC Ingolstadt hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Wie die Oberbayern am Montag mitteilten, kommt Nationalstürmer Daniel Schmölz vom DEL-Rivalen Nürnberg Ice Tigers. Der 32-Jährige unterschrieb in Ingolstadt einen Zweijahresvertrag. Schmölz hat in den vergangenen sieben Hauptrunden in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) 120 Treffer erzielt. In vier Spielzeiten für die Nürnberger war er dreimal Topscorer. In dieser Saison erzielte er 17 Tore und gab 22 Vorlagen.

"Daniel hat über viele Jahre bewiesen, dass er ein zuverlässiger Torjäger ist. Er spielt mit enorm viel Biss und arbeitet insbesondere vor dem Tor sehr hart", sagte ERC-Sportdirektor Tim Regan über den Neuzugang. "Dort agiert er sehr geschickt, kann sich behaupten und regelmäßig für Torgefahr sorgen. Mit seinen Qualitäten kann er eine wichtige Rolle für uns übernehmen."

(dpa)