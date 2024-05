Motorradfahrer von Auto erfasst: Lebensgefährlich verletzt

Ein 65 Jahre alter Motorradfahrer ist von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte eine 33 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstag auf einer Straße bei Monheim (Landkreis Donau-Ries) einen vor ihr fahrenden Lastwagen überholen. Nach ersten Erkenntnissen übersah die Frau dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der 65-Jährige unter seiner Maschine eingeklemmt. Er kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 33-Jährige und ihre 13 Jahre alte Mitfahrerin wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

(dpa)