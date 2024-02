Ehrenamt

14.02.2024

Diese Frau lebt Geschichte jenseits aller Rollenbilder

Plus Jutta Goßner war Stadträtin und setzt sich für Haunstetter Vereine und Organisationen sowie die Erinnerungskultur ein. Dafür wird sie jetzt geehrt.

Von Fridtjof Atterdal

"Jeder Bürger sollte sich für seine Kommune ehrenamtlich einsetzen - das gehört für mich zum bürgerlichen Ethos dazu", findet Jutta Goßner. Wie dieser Einsatz aussehen könnte, hat die ehemalige Schulleiterin der Augsburger Maria-Stern-Berufsfachschule ihr ganzes Leben über vorgemacht. Sie saß 18 Jahre für die CSU im Stadtrat, hat den rührigen Haunstetter Kulturkreis mit gegründet und leitet ihn seit 21 Jahren. Auch die Arbeitsgemeinschaft der Haunstetter Vereine und Organisationen (Arge) hat sie lange Jahre als Vorsitzende geführt. Für ihr unermüdliches Engagement erhält Jutta Goßner jetzt die Silberdistel unserer Redaktion.

Die Geschichte und welche Lehren wir heute aus ihr ziehen können: dieses Thema ist die große Passion der heute 70-Jährigen. Stets war es ihr wichtig, die Errungenschaften der Gegenwart als direkte Folge von geschichtlichen Ereignissen zu sehen. "Ich bin so froh, dass ich nicht in den 50er-Jahren mein Erwachsenenleben verbringen musste - die Möglichkeiten für eine Frau sind heute so viel größer ohne das enge Rollenbild dieser Zeit", sagt sie etwa. Auch die Rolle der Frau ist etwas, das Goßner stets von großer Wichtigkeit war.

