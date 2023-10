Stimmkreis Weilheim-Schongau: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Am 8. Oktober 2023 findet im Freistaat die Landtagswahl statt. Welches Ergebnis hat die Bayern-Wahl im Stimmkreis Weilheim-Schongau? Nach Auszählung der Stimmen liefern wir Ihnen hier die Wahlergebnisse.

Der politische Herbst im Freistaat verspricht einige Spannung - am 8. Oktober entscheiden die Bürgerinnen und Bürger bei der Landtagswahl, wen sie ins Münchner Parlament ihres Bundeslandes entsenden wollen. Bayern ist dazu in 91 Stimmkreise gegliedert, unter ihnen Weilheim-Schongau mit der Nummer 131.

Wie lautet das Wahlergebnis? Aus welchen Landkreisen, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften setzt sich der Stimmkreis Weilheim-Schongau zusammen? Wie ist bei der vorigen Landtagswahl im Jahr 2018 die Entscheidung der Wähler und Wählerinnen ausgefallen? Alle Antworten bekommen Sie hier. Sobald die Auszählung beendet ist, können Sie an dieser Stelle das Ergebnis gründlich unter die Lupe nehmen.

Wahlergebnisse für Weilheim-Schongau: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Die Wahllokale haben ihre Türen bei der Bayern-Wahl 2023 zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Unmittelbar danach starten die Wahlhelferinnen und -helfer mit der Auszählung. Wenn die Zahlen für den Stimmkreis Weilheim-Schongau bekanntgemacht worden sind, finden Sie alle Namen und Zahlen hier bei uns im Datencenter.

Bei der Landtagswahl haben Wähler und Wählerinnen eine Erst- und eine Zweitstimme. Mit der Erststimme votiert man für die Direktkandidatin oder den Direktkandidaten im betreffenden Stimmkreis. Die oder der Erstplazierte vertritt die betreffende Region während der neuen Wahlperiode im Landtag.

Außer den Direktkandidaten und Direktkandidatinnen bewerben sich noch weitere Anwärter um einen Sitz im Maximilianeum, mit deren Namen die Parteien bei der Landtagswahl gesonderte Listen füllen. Diese Kandidaten und Kandidatinnen wählt man mit der Zweitstimme. Die Anzahl der Abgeordneten einer Partei richtet sich nach den Gesamtstimmen, wobei Erst- und Zweitstimmen addiert werden. Am 8. Oktober lichtet sich auch der Nebel über der beliebten Frage, welches der Institute bei der Vorhersage des Wahlergebnisses die beste Kristallkugel im Einsatz hatte. Eine ganze Reihe von Umfragen zur Bayern-Wahl 2023 macht auch diesen Neben-Wettkampf nicht gerade langweilig.

Weilheim-Schongau: Welche Gebiete bei der Landtagswahl 2023 in Bayern gehören zum Stimmkreis 131?

Der Stimmkreis Weilheim-Schongau umfasst laut Bayerischem Landesamt für Statistik diese Gebiete:

Vom Landkreis Weilheim-Schongau die Gemeinden

Hohenpeißenberg

Pähl

Peißenberg

Peiting

Penzberg

Polling

Raisting

Schongau

Weilheim i.OB

i.OB Wessobrunn

Wielenbach

Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt (= Altenstadt , Hohenfurch , Ingenried, Schwabbruck, Schwabsoien )

(= , , Ingenried, Schwabbruck, ) Verwaltungsgemeinschaft Bernbeuren (= Bernbeuren , Burggen )

(= , ) Verwaltungsgemeinschaft Habach (= Antdorf , Habach , Obersöchering , Sindelsdorf )

(= , , , ) Verwaltungsgemeinschaft Huglfing (= Eberfing, Eglfing , Huglfing , Oberhausen )

(= Eberfing, , , ) Verwaltungsgemeinschaft Rottenbuch (= Böbing , Rottenbuch )

(= , ) Verwaltungsgemeinschaft Steingaden (= Prem, Steingaden , Wildsteig )

(= Prem, , ) Die übrigen Gemeinden gehören zum Stimmkreis 129

Vom Landkreis Garmisch-Partenkirchen die Gemeinden

Bad Kohlgrub

Murnau a. Staffelsee

a. Oberammergau , Oberau , Uffing a. Staffelsee

, , Uffing a. Verwaltungsgemeinschaft Ohlstadt (= Eschenlohe , Großweil , Ohlstadt , Schwaigen)

(= , , , Schwaigen) Verwaltungsgemeinschaft Saulgrub (= Bad Bayersoien , Saulgrub )

(= , ) Verwaltungsgemeinschaft Seehausen a. Staffelsee (= Riegsee , Seehausen a. Staffelsee , Spatzenhausen)

a. (= , a. , Spatzenhausen) Verwaltungsgemeinschaft Unterammergau (= Ettal , Unterammergau )

(= , ) Die übrigen Gemeinden gehören zum Stimmkreis 111

Am 8. Oktober können die Wahlberechtigten in diesen Gebieten ihren Wahlzettel für die Parteien und Bewerber im Stimmkreis 130 abgeben. Bereits vorher hatte man die Alternative, bei der Bayern-Wahl 2023 per Briefwahl abzustimmen.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Weilheim-Schongau

Welches Wahlergebnis brachte die Landtagswahl 2018 im Stimmkreis Weilheim-Schongau? Von den Direktkandidatinnen und Direktkandidaten lag Harald Kühn( CSU) auf dem ersten Platz. Die Wahlbeteiligung betrug vor fünf Jahren 77,2 Prozent.

Hier sind die Ergebnisse von 2018 bei den Erststimmen:

CSU : 35,8 Prozent

: 35,8 Prozent Grüne: 18,7 Prozent

Freie Wähler : 15,3 Prozent

: 15,3 Prozent AfD : 8,6 Prozent

: 8,6 Prozent SPD : 6,8 Prozent

: 6,8 Prozent FDP : 4,6 Prozent

: 4,6 Prozent BP : 3,3 Prozent

: 3,3 Prozent ÖDP : 3,1 Prozent

: 3,1 Prozent Linkspartei : 2,3 Prozent

Auf Platz 2 hinter Harald Kühn (CSU) landete Andreas Krahl von den Grünen.

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.

Und dies ist das Ergebnis der Bayern-Wahl von 2018 bei den Gesamtstimmen:

CSU : 35,9 Prozent

: 35,9 Prozent Grüne: 18,3 Prozent

Freie Wähler : 15,6 Prozent

: 15,6 Prozent AfD : 8,4 Prozent

: 8,4 Prozent SPD : 7,0 Prozent

: 7,0 Prozent FDP : 4,2 Prozent

: 4,2 Prozent BP : 3,0 Prozent

: 3,0 Prozent ÖDP : 3,0 Prozent

: 3,0 Prozent Linkspartei : 2,4 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.

(Quelle: Landeswahlleiter in Bayern)