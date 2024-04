Lehramtsstudium

Erstes duales Studium für Lehrkräfte startet in Augsburg

Plus In Augsburg gibt es ab Herbst ein bayernweit einzigartiges duales Studium für angehende Lehrkräfte. Das Ziel der Verantwortlichen: bessere Pädagogen.

Von Sarah Ritschel

Junge Lehrkräfte, die nach mehreren Jahren an der Universität erstmals den Schulalltag erleben und merken: Ich bin im falschen Job. Geschichten von diesem "Praxisschock", von täglichen Qualen im Referendariat, füllen Lehrerforen im Internet und Aktenmeter von Psychologinnen und Psychologen. Klagen, das Lehramtsstudium in Bayern sei zu theorielastig, gibt es seit Jahren. Der Lehrstuhl für Schulpädagogik an der Universität Augsburg und das Schulwerk der Diözese möchten das ändern: Sie bieten ein bayernweit einzigartiges duales Studium für allgemeinbildende Schulen an. In Teilen der freien Wirtschaft ist eine solche Verzahnung von Theorie und Praxis im Studium längst etabliert.

In dem Pilotprojekt sollen Studierende schon ab ihrem zweiten Studienjahr selbst Unterricht halten – zunächst vier Stunden pro Woche, später acht. Sie sind an einer von drei "Campus-Schulen" des Schulwerks angestellt, eine erfahrene Lehrkraft betreut sie eng in allen Praxisphasen. An der Uni Augsburg besuchen sie regulär Vorlesungen und Seminare. Zunächst gibt es das Angebot für Grundschule, Realschule und Gymnasium; das Schulwerk investiert eine Summe im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Studierenden – für den Anfang sollen es zwölf sein – bekommen ein Monatsgehalt von 1100 Euro brutto und sind nach dem ersten Staatsexamen vollwertig ausgebildete Lehrkräfte. Ein Referendariat oder zweites Staatsexamen brauchen sie nicht – außer sie möchten ins staatliche Beamtensystem wechseln.

