"Mister Ahnenforschung" ist mit Rudolf Diesel und einem Mörder verwandt

Plus Familienforschung ist beliebt wie nie. Manfred Wegele macht das auch. Vor allem aber hat er schon tausende Forscher geschult – und nun einen Coup gelandet.

Dass es irgendwann blutig werden würde, war zu befürchten. Welche Familie hat, sagen wir, in 500 Jahren nur Engel hervorgebracht? Man stöbert in der Geschichte seiner Vorfahren, wie es nun viele machen. Sitzt vor seiner Ahnentafel, nimmt unzählige Abzweigungen auf der mütterlichen Seite, diese und jene über die Vater-Schiene – logisch, dass früher oder später ein schwarzes Schaf aus der Vergangenheit auftauchen muss. Manfred Wegele sagt, viele Familienforscherinnen und -forscher wollten nur die schönen Geschichten erfahren. Er nicht: „Mich interessiert alles.“ Auch ein Mörder.