Nagelsmann nach Neuer-Interview: Fußball ist ein Teamsport

Julian Nagelsmann hat nach dem Ärger um das Interview von Kapitän Manuel Neuer die Bedeutung des Teamgeists beim FC Bayern betont.

" Fußball ist ein Teamsport, und alle sitzen in einem Boot", sagte der 35 Jahre alte Trainer am Samstag vor dem Spiel in der Bundesliga gegen den VfL Bochum bei Sky. Dieses Boot sollte in "eine Richtung" fahren.

Nationaltorhüter Neuer (36) hatte die Münchner Vereinsführung und auch den Trainer mit einem Interview verärgert, in dem er sich unter anderem sehr über die Trennung des deutschen Rekordmeisters von Torwarttrainer Toni Tapalovic beklagt hatte. Die Münchner hatten daraufhin ernste Gespräche mit Neuer angekündigt.

Nagelsmann bestätigte, dass es in einer Aussprache zwischen ihm und Neuer zuletzt vorrangig um das Interview gegangen sei. "Diese Thematik ist geschlossen, wir schauen nach vorne", sagte Nagelsmann. Er erwarte von Neuer, "dass er die Mannschaft unterstützt".

(dpa)