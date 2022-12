Bayerns Hainer: Flick kann auch mit Nationalteam Titel holen

Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München, begrüßt den Verbleib von Hansi Flick als Bundestrainer und glaubt an eine starke Heim-EM 2024.

"Ich finde das gut. Hansi Flick hat beim FC Bayern bewiesen, dass er eine Mannschaft erfolgreich trainieren kann, hat mit uns viele Titel gewonnen", sagte der 68-Jährige am Mittwochabend bei DAZN. "Ich bin überzeugt davon, dass er das auch bei der Nationalmannschaft schaffen kann."

Flick und der Deutsche Fußball-Bund hatten sich am Mittwoch nach einem Krisengespräch darauf verständigt, dass der 57-Jährige trotz des Ausscheidens in der WM-Vorrunde von Katar im Amt bleibt. Der frühere Trainer des FC Bayern, der mit den Münchnern sieben Titel gewann, soll die deutsche Nationalmannschaft zur Europameisterschaft in anderthalb Jahren im eigenen Land führen. Hainer forderte auf dem Weg dorthin Geschlossenheit: "Wir haben die Heim-EM vor der Nase 2024 und da heißt es jetzt: Schulterschluss, alle zusammen alle Kräfte bündeln, dass wir da nach vorne kommen und eine tolle Heim-EM spielen", sagte er.

(dpa)