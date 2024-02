Bundesliga-Klassiker: Bayern und Dortmund am Samstagabend

Der nächste Bundesliga-Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund steigt an einem Samstagabend.

Wie die Deutsche Fußball Liga am Donnerstag mitteilte, empfängt der deutsche Fußball-Rekordmeister den BVB im Rahmen des 27. Spieltags am 30. März um 18.30 Uhr in der Allianz Arena. Weiterhin wurden alle weiteren Begegnungen der Bundesliga und der 2. Bundesliga vom 27. bis 30. Spieltag angesetzt.

Wegen des Feiertags finden an Karfreitag (29. März) keine Spiele in den beiden höchsten deutschen Spielklassen statt. Stattdessen sind am 27. Spieltag in der Bundesliga drei und in der 2. Bundesliga fünf Partien am Ostersonntag (31. März) terminiert.

(dpa)