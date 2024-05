FC Augsburg erwartet Rotation bei Borussia Dortmund

Die Niederlage am Wochenende gegen Werder Bremen hat bei Jess Thorup Spuren hinterlassen. Der dänische Trainer will vom FC Augsburg nun ein anderes Gesicht gegen Borussia Dortmund sehen.

Der FC Augsburg rechnet im Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) mit einer personell stark veränderten Dortmunder Mannschaft. "Sie werden wahrscheinlich viele Spieler wechseln", mutmaßte Trainer Jess Thorup am Donnerstag.

Borussia Dortmund befindet sich zwischen den beiden Halbfinalpartien in der Champions League und dürfte einigen Stammkräften eine Pause gönnen. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic gewann am Mittwoch das Hinspiel gegen Paris Saint-Germain mit 1:0; am Dienstag in Frankreich will die Borussia den Einzug ins Finale von Wembley am 1. Juni perfekt machen. "Sie haben einen sehr starken Kader", lobte Thorup die Dortmunder Mannschaft.

Die Augsburger wollen die Enttäuschung vom 0:3 am Samstag gegen Werder Bremen abschütteln und im Kampf um einen internationalen Startplatz nicht weiter an Boden verlieren. Dabei sieht Thorup seine Spieler auf dem Prüfstand für die kommende Saison. "Im Moment benutzen wir jedes Spiel, um einzuschätzen: Mit wem geht es weiter?", sagte der dänische Coach.

Thorup muss im defensiven Mittelfeld auf Kristijan Jakic wegen einer Gelb-Sperre verzichten. Niklas Dorsch oder Tim Breithaupt werden ihn ersetzen.

(dpa)