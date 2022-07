Keine erhöhte Pollenbelastung: warum die Nase trotzdem trieft

Plus Die aktuelle Hitzeperiode macht vielen Menschen zu schaffen. Einige klagen zusätzlich über Allergiesymptome. Warum die Augen jucken, erklärt ein Allergieforscher.

Neben der Hitze klagen zurzeit einige Menschen über juckende Augen und eine triefende Nase – typische Symptome bei Allergikern. Aktuell ist es aber nicht der Pollenflug, der vielen Menschen zu schaffen macht.