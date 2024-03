Milder Winter, erste FSME-Fälle: Wird 2024 ein ausgeprägtes "Zecken-Jahr"?

In Bayern wurden seit Jahresbeginn bereits fünf FSME-Fälle gemeldet – deutlich mehr als im Jahr davor. Wie man sich am besten vor Infektionen schützt.

Geht es nach den Daten des Robert-Koch-Instituts, dann ist Deutschland zweigeteilt: In eine fast weiße Nordhälfte und einen Süden, der auf der Karte komplett blau eingefärbt ist. Und blau bedeutet in diesem Fall: FSME-Risikogebiet. 94 der 96 bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte werden vom RKI als Risikogebiet für die sogenannte Frühsommer-Meningoenzephalitis eingestuft – ein Virus, das von Zecken übertragen wird. Aktuell gelten nur noch die Stadt Augsburg und Schweinfurt als nicht betroffen.

Tatsächlich scheint in diesem Jahr besonders früh Vorsicht geboten zu sein. Schließlich sind dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) seit Jahresbeginn bereits fünf FSME-Fälle gemeldet worden – zwei mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Professor Ute Mackenstedt, Parasitologin an der Uni Hohenheim, erklärt: Bei einem Vorlauf von vier Wochen bis zur Diagnose muss die Infektion mitten im Winter stattgefunden haben. Zecken haben also keine Winterpause mehr."

Ganz Bayern gilt, zwei Städte ausgenommen, als FSME-Risikogebiet. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild, dpa

Das liegt schon daran, dass die vergangenen Monate ideal für die Tiere waren: Der Winter war in Bayern mit einer Durchschnittstemperatur von 3,3 Grad Celsius so warm wie noch nie, wie aus den Daten des Deutschen Wetterdienstes hervorgeht. Der Februar ähnelte eher einem frühlingshaften April als einem Wintermonat. Während die Parasiten ursprünglich nur von März bis Ende Oktober im Wald, auf Wiesen und Feldern unterwegs waren, sind sie inzwischen fast das ganze Jahre über aktiv und können Krankheitserreger übertragen.

FSME geht auf Viren zurück, die durch Zeckenstiche übertragen werden können. Bei leichten Verläufen klagen die Patienten vorwiegend über starke Kopfschmerzen. In schweren Fällen können sich Hirnhaut, Gehirn und Rückenmark entzünden. Zecken übertragen zudem auch die von Bakterien verursachte Lyme-Borreliose, die wesentlich häufiger und auch bundesweit vorkommt. Borreliose ist mit Antibiotika im frühen Stadium gut behandelbar.

Die Parasitologin sagt: "Wir können uns nirgendwo mehr richtig sicher sein."

Die Zahl der FSME-Infektionen ist im vergangenen Jahr zwar gesunken. In Bayern wurden dem LGL insgesamt 233 Fälle gemeldet – 33 weniger als noch im Jahr davor. Doch die Experten der Uni Hohenheim warnen vor falschen Schlüssen. Denn Infektionszahlen unterlägen immer jährlichen Schwankungen. Auf längere Sicht gesehen zeige der Trend deutlich nach oben. Und: Die Experten beobachten, dass mittlerweile alle zwei Jahre die FSME-Zahlen hochgehen und nicht, wie in der Vergangenheit, alle drei Jahre. Folge man diesem Rhythmus, so Mackenstedt, "wären für das Jahr 2024 viele FSME-Fälle zu erwarten".

In Bayern und Baden-Württemberg wurden zuletzt 85 Prozent der FSME-Infektionen erfasst. In den anderen Bundesländern stiegen die Fallzahlen allerdings zuletzt deutlich an. Mackenstedt sieht ganz Deutschland als "Endemie-Gebiet für FSME bei allen regionalen Unterschieden". Sie warnt: "Wir können uns nirgendwo mehr richtig sicher sein."

Vor allem in Süddeutschland haben die Forscher zuletzt sehr viele Naturherde entdeckt. Gemeint sind damit kleinräumige Gebiete, in denen die Zecken das FSME-Virus in sich tragen. Warum es diese in Bayern und Baden-Württemberg gibt, aber nicht in Norddeutschland, lasse sich nicht sagen, betont Mackenstedt.

Die Dunkelziffer an Infektionen ist hoch

FSME-Erreger werden durch Zeckenarten wie den Gemeinen Holzbock und die Auwaldzecke übertragen. In den Risikogebieten liegt die Wahrscheinlichkeit einer Infektion nach derzeitigem Kenntnisstand bei einem Zeckenstich bei 1 zu 50 bis 1 zu 100. Zugleich würden viele FSME-Infektionen gar nicht als solche erkannt. Professor Gerhard Dobler, Leiter des Nationalen Konsiliarlabors FSME am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München, hat im badischen Ortenaukreis Blutproben von Blutspendern untersucht. Mit einem neuen Testverfahren kann er zwischen Antikörpern aus einer Impfung und aus einer Infektion unterscheiden. Das Ergebnis hat ihn überrascht: "Wenn man die nicht erkannten Infektionen einbezieht, ist das Risiko einer FSME-Infektion in dem Kreis um ein Siebenfaches höher als bisher angenommen."

Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach wirbt daher für eine Schutzimpfung. "Die FSME-Impfquoten in Bayern sind insgesamt verbesserungswürdig", betonte die CSU-Politikerin zuletzt. So besitzen lediglich gut ein Fünftel der Erwachsenen einen aktuellen FSME-Impfschutz, nur knapp 37 Prozent der Schulanfängerinnen und Schulanfänger sind geimpft.

Anders als häufig angenommen lassen sich die achtbeinigen Spinnentiere nicht von Bäumen fallen, sie sitzen vielmehr auf Grashalmen, im Gebüsch oder auf Totholz. Kommt ein Tier oder ein Mensch vorbei, werden sie bei Kontakt abgestreift und halten sich fest. Ratsam ist, in freier Natur lange Kleidung und feste Schuhe zu tragen. Und: Nach einem Spaziergang sollte man sich selbst und gerade Kinder nach Zecken absuchen, vor allem in Arm- und Kniebeugen, unter den Achseln und am Haaransatz.