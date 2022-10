Hund' sans scho', der Söder und der Lanz Markus!

Von Markus zu Markus: Bayerns Ministerpräsident ehrt nächste Woche ZDF-Talker Lanz mit einem "Blauen Panther". Und eine größere Ehre ist im Freistaat kaum denkbar.

Markus Söder hat ein Herz für Tiere. Und das ist nicht erst klar, seitdem er einmal bekannte: "Bin totaler Hundefan." Privat führte er schon Retriever, Labrador oder Zwergpinscher aus, dienstlich war er Schirmherr eines Bernhardiner-Klubs und sorgte damit für tierischen Rummel. Zuletzt gelang dem bayerischen Ministerpräsidenten ein Instagram-Coup, als er nach einem Namen für seinen Wackeldackel suchte.

Hundefan Söder: Damals war der CSU-Politiker noch bayerischer Finanzminister. Als solcher übernahm er 2016 die Schirmherrschaft des Sankt Bernhards-Klubs e.V. Foto: Peter Kneffel, dpa

Ja, a Hund is er scho'! Dazu merkte übrigens der Passauer Bibliothekar Michael W. Weithmann an: "A Hund" sei in diesem Zusammenhang einer, "der sich was traut und was bewegt, wenn auch vielleicht nicht ganz auf legale Weise". Der so angesprochene Hund sei ein "gerissener, gewiefter, raffinierter Mensch zumeist männlichen Geschlechts altbayerischer Provenienz".

Der "Blaue Panther – TV & Streaming Award" wird nächsten Mittwoch verliehen

Oder eben mittelfränkischer. Aber bitte, keine Unterstellungen und weiter im Text: Rein dienstlich und völlig legal mag Söder auch den Bayerischen Löwen und den Blauen Panther. Der wird als "Porzellanfigur 'Panther' (Art. Nr. 02.823, Panther mit Rautenschild Nr. 2167) Kollektion Nymphenburger Porzellan" vergeben. Dem renommierten Bayerischen Fernsehpreis verleiht er neuerdings als "Blauer Panther – TV & Streaming Award" zudem ein Namens-Update. Erstmals in dieser Form veranstaltet wird der Preis am nächsten Mittwoch im Rahmen des Branchentreffs "Medientage München".

Wenn Markus Lanz (links) Markus Söder in seiner Talk-Show zu Gast hat, ist stets für gute Unterhaltung gesorgt. Foto: Markus Hertrich, dpa/ZDF (Archivbild)

Besonderes Schmankerl: Der Ehrenpreis des Ministerpräsidenten geht an ZDF-Talker Markus Lanz. Zur Begründung sagte Söder (und er weiß, wovon er spricht): Lanz begegne seinen Gesprächspartnern "mit einer geradezu trügerischen Leichtigkeit, bei der sich sein Gegenüber nicht in Sicherheit wiegen sollte". So mancher Gast sei ihm so in die sprichwörtliche Falle gegangen. Will heißen: A Hund is Lanz scho'! Einer, der bald einen Panther hat. Und eine größere Ehre ist in Bayern kaum denkbar.

Lesen Sie dazu auch