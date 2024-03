Söder reist auf Einladung von Vucic nach Serbien

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bricht heute zu seiner nächsten Auslandsreise nah Serbien auf.

Er will sich für die Aufnahme des Balkanlandes in die Europäische Union einsetzen. Serbien sei ein Schlüsselstaat auf dem Westbalkan und "Tor zum Osten", sagte Söder im Vorfeld.

Der eintägige Besuch erfolgt auf Einladung des umstrittenen serbischen Staatspräsidenten Aleksandar Vucic. Vucic gilt als Russland-freundlich. Es sei wichtig, dass Serbien Teil der Europäischen Union werde und nicht anderen Einflusssphären überlassen werde, betonte Söder vor der Abreise. Der bayerische Ministerpräsident soll in Belgrad auch einen Orden verliehen bekommen.

Bei seinem Besuch in Belgrad will Söder auch die bereits seit 50 Jahren bestehende, lange Zeit jedoch brachliegende gemeinsame Regierungskommission wieder aufleben lassen. In einem ersten Schritt solle ein Austauschprogramm für Studierende und Wissenschaftler der Universität Belgrad und der TH Ingolstadt geschaffen werden.

(dpa)