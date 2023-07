"Diese hohen Mieten machen die Gesellschaft kaputt"

Plus Mieterschützerin Beatrix Zurek blickt besorgt auf neue Zahlen, denen zufolge jeder dritte Mieterhaushalt finanziell belastet ist. Sir erklärt, warum es nicht gelingt, die Preise zu senken.

Der Deutsche Mieterbund hat eben Zahlen vorgelegt, denen zufolge jeder dritte Mieterhaushalt finanziell überlastet ist. Wie sieht denn die Lage in Bayern und speziell in München aus?

Beatrix Zurek: In München haben wir immer schon das Problem, dass mindestens ein Drittel des Einkommens durch die Miete aufgezehrt wird, wir sind jetzt sogar oft schon bei 40 Prozent. Bei einzelnen Personengruppen, etwa bei Alleinerziehenden, ist die Wohnkostenbelastung sogar von 43 auf 46 Prozent gestiegen. Es ist einfach so, dass das Thema Mieten und Wohnen eine gehörige Sprengkraft hat. Deshalb auch unsere Forderung nach einem Mietenstopp, das wäre ein Aussetzen der Mieterhöhungsmöglichkeit.