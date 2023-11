"Ein Großteil der Taten ist antisemitisch motiviert"

Plus Mehr als 160 Straftaten hat es in Bayern im Zusammenhang mit dem Angriff der Hamas auf Israel gegeben. Andreas Franck ermittelt als oberster Beauftragter der Justiz gegen die Täter.

Deutschlandweit steigt die Zahl antisemitischer Übergriffe. Herr Franck, haben Sie aktuelle Zahlen für Bayern?

Andreas Franck: Die Entwicklung ist in der Tat besorgniserregend. Allein seit dem 7. Oktober, dem Überfall der Hamas auf Israel, hat es im Freistaat 166 Straftaten (Stand Mitte November, Anm. d. Redaktion) gegeben, die damit im Zusammenhang stehen, ein Großteil davon antisemitisch motiviert.