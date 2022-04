Messerattacke in Würzburg: Täter äußert sich zu Verhandlungsbeginn über Anwalt zur Tat

Plus Zum Auftakt des Prozesses gegen den Messerangreifer von Würzburg ließ der Angeklagte eine Erklärung verlesen: Er räumt die Taten ein.

Am ersten von 27 anberaumten Verhandlungstagen im Prozess um die Messerattacke von Würzburg hat sich der Täter über seinen Pflichtverteidiger Hanjo Schrepfer zu den Vorwürfen gegen ihn geäußert. Der Anwalt erklärte, der heute wohl 33-Jährige räume die ihm vorgeworfenen Taten ausdrücklich ein. Es sei ihm wichtig zu betonen, dass er "zu keinem Zeitpunkt" aus einem islamistischen Motiv heraus gehandelt habe. Der Somalier sei weder Sympathisant von Islamisten, noch habe er Kontakt zu terroristischen Vereinigungen gehabt.