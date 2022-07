Klima

Trotz Klimakrise: Bis zu 300.000 Bäume in Bayern gefällt

Trotz Klimakrise und hohen Temperaturen wurden in den vergangenen Jahren in den großen bayerischen Städten viele Bäume gefällt. Dabei wirken Bäume wie natürliche Klimaanlagen und dienen als Schattenspender.

Plus Bäume sind ein wichtiger Faktor im Kampf gegen überhitzte Städte. Dennoch wurden in Bayern in den vergangenen zehn Jahren Zigtausende abgeholzt. Der Bund Naturschutz hat nun klare Forderungen.

Von Maximilian Sonntag

Bayern ächzt unter den derzeitig heißen Temperaturen. Gerade in größeren Städten, wo eng an eng gebaut wird, steht die warme Luft zwischen den oft mehrstöckigen Häuserreihen. Wie der Bund Naturschutz nun in einer Pressemitteilung erklärt hat, dürfte sich die Temperatur in Städten durch die zunehmende Nachverdichtung und die damit verbundene Flächenversiegelung immer mehr aufheizen. Der Klimawandel werde diese Situation in den kommenden Jahren zusätzlich verschärfen und das Leben dort immer unerträglicher machen, heißt es weiter. Wer Abkühlung sucht, tut also gut daran, sich in einem Park unter einen schattenspendenden Baum zu setzen.

