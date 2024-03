Gegen die Bundeswehr an Schulen ist nichts einzuwenden, wenn...

Schüler bekommen künftig Besuch von der Bundeswehr. Unter welchen Umständen das hilfreich ist – und was auf keinen Fall passieren darf.

Schülerinnen und Schüler wünschen sich mehr politische Bildung. Sie lernen neben Kindern, die wegen Putin ihr altes Leben zurücklassen mussten, sie erleben den Kampf um die Deutungshoheit im Konflikt zwischen Israel und der Hamas bei Tiktok und Instagram. Dass Soldaten ihre Rolle bei internationalen Einsätzen erklären, kann da nur hilfreich sein – zumal die Fragen der Schülerinnen und Schüler an die Jugendoffiziere zeigen, wie groß ihr Diskussionsbedürfnis ist, wie schwer sie sich tun, all die Kriegsbilder auf ihren Internetprofilen einzuordnen.

Die Bundeswehr ist einer der größten deutschen Arbeitgeber

Jugendoffiziere der Bundeswehr sind in der pädagogischen Arbeit geschult. Was bei ihren Auftritten aber unbedingt gewährleistet sein muss: Die politische Neutralität, der Schulen verpflichtet sind, darf nicht verletzt werden. Das gilt es regelmäßig zu prüfen. Auch eine Rekrutierung vom Klassenzimmer in die Kaserne darf es nicht geben.

Solange sich die Eigenwerbung auf Berufsinfoveranstaltungen beschränkt, ist dagegen nichts einzuwenden. Fast täglich versuchen Spitzenpolitikerinnen und -politiker, das beschädigte Image der Armee aufzupolieren. Sie von der Berufsinfo auszuschließen, würde die Bundeswehr weiter in die Schmuddelecke stellen. Dabei gehört sie mit 1000 Berufsbildern zu den größten Arbeitgebern Deutschlands. Der Dienst an der Waffe ist nur eins davon.

