Landtagswahl 2023 in Bayern: Gesamtergebnis und Ergebnisse für alle 91 Stimmkreise

Wie haben die Menschen in Bayern gewählt? Hier finden Sie nicht nur das Gesamtergebnis zur Landtagswahl 2023, sondern auch die Ergebnisse aller 91 Stimmkreise.

Bei der Landtagswahl 2023 in Bayern am 8. Oktober entscheiden die Bürgerinnen und Bürger, welche Abgeordneten ins Parlament einziehen und wie viel Macht welche Partei bekommt. Hier finden Sie nach der Auszählung alle Ergebnisse, bei denen zwischen Erststimme, Zweitstimme und Gesamtstimme unterschieden werden muss.

Die Erststimme vergibt jeder Wähler an eine Direktkandidatin oder einen Direktkandidaten aus seinem Stimmkreis. Die Zweitstimme geht an einen Kandidaten auf den Listen, die die Parteien im jeweiligen Wahlkreis aufgestellt haben. Beide Stimmen werden außerdem zur Gesamtstimme zusammengezählt. Diese entscheidet darüber, wie viele Sitze eine Partei im Landtag bekommt.

Bei uns finden Sie zum einen das Gesamtergebnis zur Bayern-Wahl 2023. Zum anderen bekommen Sie die Wahlergebnisse für jeden der 91 Stimmkreise und erfahren damit auch, welcher Kandidat sich in Ihrem Stimmkreis durchgesetzt hat.

Wahlergebnis zur Bayern-Wahl 2023: Gesamtergebnis

Wie sieht das Gesamtstimmen-Ergebnis für ganz Bayern aus, das über die Sitzverteilung im Landtag entscheidet? Das Gesamtergebnis finden Sie nach der Auszählung über den folgenden Link, davor werden die aktuellen Umfragen gezeigt: Landtagswahl 2023 in Bayern: Wahlergebnis und Umfrage-Ergebnisse.

Landtagswahl 2023 in Bayern: Ergebnisse für alle Wahlkreise und Stimmkreise

Bayern ist bei der Landtagswahl 2023 in sieben Wahlkreise eingeteilt, die den Regierungsbezirken entsprechen. Klicken Sie in der folgenden Liste einfach auf den gewünschten Wahlkreis, um dort die Ergebnisse für die jeweiligen Stimmkreise zu sehen.

Ein Hinweis: Die Links führen zu verschiedenen Portalen unserer Mediengruppe Pressedruck. Der Artikel zum Wahlkreis Unterfranken liegt bei der Main-Post, die Texte zu den anderen Wahlkreisen bei der Augsburger Allgemeinen.

Einteilung der Wahlkreise und Stimmkreise bei der Landtagswahl in Bayern 2023

Jeder Stimmkreis in Bayern soll ungefähr dieselbe Einwohnerzahl abdecken. Das führt dazu, dass die Anzahl der Stimmkreise je Wahlkreis sehr unterschiedlich ausfallen kann. Die wenigsten Stimmkreise haben Oberfranken und die Oberfalz mit jeweils acht, die meisten hat Oberbayern mit 31. Das ist der Überblick:

Oberbayern : 31 Stimmkreise

: 31 Schwaben : 13 Stimmkreise

: 13 Mittelfranken : 12 Stimmkreise

: 12 Unterfranken: 10 Stimmkreise

Niederbayern: 9 Stimmkreise

Oberfranken : 8 Stimmkreise

: 8 Oberpfalz : 8 Stimmkreise

Damit sind aus Oberbayern auch deutlich mehr Abgeordnete im Landtag vertreten als zum Beispiel aus Oberfranken. Schließlich wird aus jedem Stimmkreis ein Direktkandidat ins Parlament gewählt.

Aber auch die Zahl der Listenkandidaten unterscheidet sich von Wahlkreis zu Wahlkreis. Hier sehen Sie, wie viele Direktmandate und wie viele Listenmandate nach Angaben des Bayerischen Landtags in jedem Regierungsbezirk vergeben werden:

Oberbayern : 31 Direktmandate und 30 Listenmandate

: 31 und 30 Schwaben : 13 Direktmandate und 13 Listenmandate

: 13 und 13 Mittelfranken : 12 Direktmandate und 12 Listenmandate

: 12 und 12 Unterfranken: 10 Direktmandate und 9 Listenmandate

und 9 Niederbayern: 9 Direktmandate und 9 Listenmandate

und 9 Oberfranken : 8 Direktmandate und 8 Listenmandate

: 8 und 8 Oberpfalz : 8 Direktmandate und 8 Listenmandate

Unter Umständen können es aber noch mehr Abgeordnete ins Parlament schaffen. Es kann in den Wahlkreisen nämlich passieren, dass sich bei einer Partei mehr Direktkandidaten durchsetzen, als ihr laut Gesamtstimmen-Ergebnisse Sitze im Landtag zustehen. Diese Abgeordneten kommen trotzdem ins Parlament - man spricht von Überhangmandaten. Damit die Mehrheitsverhältnisse dem Wahlergebnis entsprechen, bekommen dann aber auch die anderen Parteien mehr Sitze für ihre Listenkandidaten – das sind dann Ausgleichsmandate.

Parteien und Kandidaten bei der Wahl 2023 in Bayern

Es wurden insgesamt 15 Parteien zur Landtagswahl 2023 in Bayern zugelassen. Laut Bayerischem Landesamt für Statistik treten davon aber nur zehn in allen sieben Wahlkreisen an, die anderen fünf stehen nur in bestimmten Regierungsbezirken auf dem Wahlzettel. Welche Partei in welchem Wahlkreis wählbar ist, sehen Sie hier in der Reihenfolge, in der die Parteien auf dem Stimmzettel stehen:

CSU : alle sieben Wahlkreise

: alle sieben Grüne: alle sieben Wahlkreise

Freie Wähler : alle sieben Wahlkreise

: alle sieben AfD : alle sieben Wahlkreise

: alle sieben SPD : alle sieben Wahlkreise

: alle sieben FDP : alle sieben Wahlkreise

: alle sieben Linke: alle sieben Wahlkreise

Bayernpartei : alle sieben Wahlkreise

: alle sieben ÖDP : alle sieben Wahlkreise

: alle sieben Die Partei: zwei Wahlkreise ( Oberbayern und Schwaben )

( und ) Tierschutzpartei: drei Wahlkreise ( Oberbayern , Mittelfranken und Schwaben )

( , und ) V-Partei 3 : vier Wahlkreise ( Oberbayern , Niederbayern, Oberpfalz , Schwaben )

: vier ( , Niederbayern, , ) Partei der Humanisten: zwei Wahlreise ( Oberbayern und Mittelfranken )

und ) dieBasis: alle sieben Wahlkreise

Volt: drei Wahlkreise ( Oberbayern , Oberpfalz und Oberfranken )

Spitzenkandidaten führen den Wahlkampf ihrer Parteien an. Manche Parteien haben auch mehr als einen aufgestellt.

Das sind die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der größten Parteien bei der Landtagswahl 2023 in Bayern:

CSU : Markus Söder

: Grüne: Katharina Schulze und Ludwig Hartmann

und Freie Wähler : Hubert Aiwanger

: AfD : Katrin Ebner-Steiner und Martin Böhm

: und Böhm SPD : Florian von Brunn

: FDP : Martin Hagen

: Linke: Adelheid Rupp

Wahlergebnisse der vergangenen Landtagswahl in Bayern

Der Landtag in Bayern wird alle fünf Jahre gewählt - zuletzt also 2018. Damals holte die CSU mit einem Ergebnis von 37,2 Prozent mit Abstand am meisten Gesamtstimmen. In den vergangenen fünf Jahren regierte sie zusammen mit den Freien Wählern.

Vier weitere Parteien hatten mehr als fünf Prozent der Gesamtstimmen geholt und es damit in den Landtag geschafft: Grüne, AfD, SPD und FDP. Das waren laut Landeswahlleiter in Bayern die Wahlergebnisse im Jahr 2018:

CSU : 37,2 Prozent

: 37,2 Prozent Grüne: 17,6 Prozent

Freie Wähler : 11,6 Prozent

: 11,6 Prozent AFD : 10,2 Prozent

: 10,2 Prozent SPD : 9,7 Prozent

: 9,7 Prozent FDP : 5,1 Prozent

: 5,1 Prozent Linke: 3,2 Prozent

Sonstige: 5,4 Prozent

Die CSU stellte mit Markus Söder in den vergangenen fünf Jahren den Ministerpräsidenten. Der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin wird übrigens nicht direkt von den Bürgern gewählt. Diese Wahl liegt bei den Landtagsabgeordneten.