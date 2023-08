Landwirtschaft

Wo in der Region mehr Nutztiere als Menschen leben

Plus Landkreise, in denen mehr Nutztiere leben als Menschen: Städter machen darüber Witze, auf dem Land ist das aber oft Realität. Wo genau? Das zeigen unsere Daten.

Von Dominik Bunk, Felix Gnoyke Artikel anhören Shape

Rinder, Schweine, Hühner, Schafe, aber auch Puten – all diese sogenannten "Nutztiere" gehören, vor allem auf dem Land, zum Alltag: Rinder auf Wiesen oder in Ställen. Hühner um die immer mehr werdenden mobilen Ställe. In der Stadt logischerweise weniger. Aber wie viele Nutztiere gibt es eigentlich genau in der Region? Gibt es vielleicht sogar Landkreise, in denen mehr von ihnen leben als Menschen?

Ja, und zwar einige. Spitzenreiter ist der Landkreis Dillingen. Dort leben Ende 2022 fast 100.000 Menschen. Auf die kommen laut aktuellen Zahlen der Bayerischen Tierseuchenkasse rund 582.000 Nutztiere. Heißt, auf 100 Einwohnerinnen und Einwohner kommen 582 Rinder, Schweine, Schafe, Hühner und Puten. Ausgewogen geht es dagegen im Ostallgäu samt der kreisfreien Stadt Kaufbeuren zu. Pro 100 Menschen leben dort auch rund 100 Nutztiere, insgesamt sind es in beiden Fällen also rund 192.000.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

