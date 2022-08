Schulen müssen im Herbst wohl Unterricht streichen

Plus Der Lehrkräftemangel in Bayern verschärft sich. Deswegen verschickt das Kultusministerium ein Schreiben, das die Streichung von Unterrichtsangeboten erlaubt.

Familien in Bayern müssen sich darauf einstellen, dass im kommenden Schuljahr Schulstunden und Wahlangebote eingeschränkt werden. Das Kultusministerium begründet das primär mit der Corona-Pandemie und dem "Zustrom der aus der Ukraine geflüchteten Schülerinnen und Schüler".