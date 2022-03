Freie Wähler für Ende der Maskenpflicht im Klassenzimmer

Schülerinnen und Schüler müssen bislang auch am Sitzplatz einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Freien Wähler wollen die Regel abschaffen.

Die Freien Wähler im Landtag fordern vor der Sitzung des bayerischen Ministerrats am Dienstag eine Abkehr von der Maskenpflicht im Klassenzimmer: „An Grundschulen spätestens bis 14. März, an allen anderen Schularten spätestens bis 20. März“ solle die Maskenpflicht zurückgenommen werden, sagte der parlamentarische Geschäftsführer Fabian Mehring unserer Redaktion. Die Pflicht zum Mundschutz sei „ein Anachronismus auf unserem kollektiven Rückweg in die Normalität“, so Mehring.

„Während Erwachsene wieder in Diskotheken feiern und zu zehntausenden in Stadien gehen dürfen, lernen unsere mehrmals pro Woche getesteten Kinder noch immer mit Maske am Platz." Das könne "zu Recht niemand mehr nachvollziehen. Deshalb ist es an der Zeit, das jetzt zu korrigieren und die Masken im Unterricht fallen zu lassen.“

Freie Wähler entwerfen "Fahrplan Schule ohne Maske"

Nach Angaben der Partei habe man am Montagabend bei der erweiterten Vorstandssitzung den „Fahrplan Schule ohne Maske“ für Bayern beschlossen - in enger Absprache mit Kultusminister Michael Piazolo, der ebenfalls den Freien Wählern angehört. Entscheiden muss am Dienstag nun das Kabinett.

Bislang müssen Schülerinnen und Schüler im gesamten Schulgebäude einen Mundschutz tragen. Andere Bundesländer haben sich bereits von der Maskenpflicht im Unterricht verabschiedet.

