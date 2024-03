Migration

vor 47 Min.

Abschiebedrama um 16-jährige Irakerin in Schwaben

Plus Laven spricht Deutsch und ist Schülersprecherin – doch ihr und ihrer Familie droht die Abschiebung. Warum sie im Moment noch in Schwaben ist und wie die derzeitige Abschiebepraxis aussieht.

Von Stephanie Sartor

Als mitten in der Nacht die Polizei vor der Tür steht, weiß Laven Tawfic nicht, was da gerade passiert. "Wir haben uns wie Kriminelle gefühlt", sagt die 16-Jährige. Mehrere Polizeiautos seien vorgefahren, die Stimmung sei aufgeladen gewesen. Schnell wird der Schülerin in der Nacht auf Donnerstag klar, worum es wirklich geht: Sie, ihre Eltern und ihre Geschwister sollen in den Irak abgeschoben werden.

2020 kommt Laven, über die unsere Redaktion schon mehrfach berichtet hat, nach Deutschland. In Asbach-Bäumenheim (Kreis Donau-Ries) besucht sie die Mittelschule, ist sogar Schülersprecherin, bekommt eine Zusage für einen Ausbildungsplatz in einer Zahnarztpraxis. Doch im vergangenen Herbst wird ihr und den anderen Familienmitgliedern die Duldung entzogen. Ein harter Schlag nach ohnehin schwierigen Monaten: Einer von Lavens Brüdern ist schwer krank, ihm wurde ein Tumor hinter dem Auge entfernt, es stehen noch weitere Bestrahlungen an, zudem wurde bei ihm Autismus diagnostiziert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

