Söder fordert "komplett andere Iranpolitik"

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat eine "komplett andere Iranpolitik" von Deutschland und der EU gefordert.

Die Reaktion auf die aktuellen Angriffe müsse "maximale Unterstützung" für Israel sein, sagte Söder am Sonntag am Rande eines Termins in Großhabersdorf (Landkreis Fürth). Es sei jetzt zwingend notwendig, darüber zu diskutieren, wie dem Iran Einhalt geboten werden könne. Dies gehe nur mit einer völlig anderen Wirtschafts- und Handelspolitik - "und die muss auf Sanktionen ausgelegt sein", sagte Söder. Dies sei das Gebot der Stunde. Waffenlieferungen von Deutschland stünden dagegen weniger im Fokus.

(dpa)