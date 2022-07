Mobbing

Queere Jugendliche werden an Schulen häufig gemobbt und ausgeschlossen

Laut der Studie "Queeres Leben in Bayern" der HAW Landshut werden queere Jugendliche an bayerischen Schulen häufig Opfer von Diskriminierung.

Plus 39 Prozent der nicht-heterosexuellen Jugendlichen berichten von Demütigungen. Was wird in Bayern dagegen unternommen?

Von Dominik Schätzle

350.000 Menschen haben die Münchner Innenstadt vor gut einer Woche in Regenbogenfarben getaucht – zum Christopher Street Day hatte es sie auf die Straßen gezogen. Längst sind dabei nicht nur queere Menschen bei dem Fest unterwegs – die Leute kommen aus praktisch allen Teilen der Bevölkerung.

