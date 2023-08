München

06:33 Uhr

Nach Unwettern: S-Bahn-Verkehr in München ist eingeschränkt

Nach den Unwettern ist der S-Bahn-Verkehr in München am Freitagmorgen eingeschränkt.

Nach Unwettern in der Nacht ist der S-Bahn-Verkehr in München eingeschränkt. Auch in anderen Teilen Bayerns mussten Bahnstrecken wegen Schäden gesperrt werden.

Von Svenja Moller