Immer noch viele Ausfälle bei der Bahn in Bayern

Zwar ist der offizielle Streik der GDL vorbei, die Nachwirkungen im Bahn-Verkehr bekommen Zugreisende in Bayern aber auch am Freitag noch zu spüren.

Auch nach dem Ende des 35-stündigen Streiks der Lokführergewerkschaft GDL ist es bei der Bahn in Bayern am Freitag noch zu vielen Ausfällen gekommen. Regionalzüge auf mehreren Linien etwa in Oberfranken, im Allgäu und im Raum Nürnberg entfallen auch am Nachmittag oder fahren seltener, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite zur aktuellen Betriebslage mitteilte.

Bei der S-Bahn München plante die Bahn demnach, bis zum späten Nachmittag wieder einen 20-Minuten-Takt anbieten zu können. Auf der Linie S20 würden aber weiter keine Bahnen fahren, auch mit dem sonst üblichen 10-Minuten-Takt werde es am Freitag nichts mehr. In Nürnberg sollte bei der S5 ebenfalls Stillstand herrschen. Die Linien S1 bis S4 fuhren demnach nur stündlich und die S6 sogar nur alle zwei Stunden.

Zwischen Nürnberg und Donauwörth beziehungsweise Ingolstadt fuhren die Regionalzüge ebenfalls nur im Zweistundentakt. Auch bei den Verbindungen ab München gab es noch Einschränkungen: Nach Passau kamen Bahnreisende per Regionalzug nur alle zwei Stunden. Der RE2 Richtung Hof fuhr ebenfalls seltener und nur bis nach Regensburg. Im Allgäu verkehrten mehrere Regionallinien zunächst gar nicht.

Die Deutsche Bahn rechnete damit, dass es noch den gesamten Freitag zu Beeinträchtigungen kommen könnte und bat Fahrgäste, sich vorab im Internet oder per App über ihre Verbindungen zu informieren.

(dpa)