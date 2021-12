Natur in Bayern

16:33 Uhr

Wie der Freistaat Bayern seine Wälder schützen will

Plus Weltweit sind große Forstgebiete in Gefahr, weil sie vom Menschen zerstört oder von Dürren, Stürmen oder Bränden vernichtet werden. Was Förster in Bayern alles für den Wald tun.

Von Maria Heinrich

Die Vereinbarung ist klar: Bis zum Jahr 2030 sollen die Abholzung der Wälder gestoppt und die bestehenden Waldgebiete aufgeforstet werden. So hat es die internationale Staatengemeinschaft Anfang November auf der Weltklimakonferenz in Glasgow beschlossen. Der Grund: Immer mehr Wälder auf der Welt sind in Gefahr. Entweder weil sie vom Menschen zerstört werden, die dort Plantagen oder Industriegebiete errichten. Oder weil es im Zuge des Klimawandels immer mehr Dürren, Waldbrände, Stürme und Schädlinge gibt. Ist die Situation in Deutschland, speziell in Bayern auch so schlimm?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen