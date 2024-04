Fürstin Gloria und ihre Kontakte in rechte Kreise

Plus Gegen Gloria von Thurn und Taxis regt sich nach einem Spendendinner der Werteunion, zu dem auch Rechtsextreme geladen waren, Protest. Die Fürstin selbst hält sich für „konservativ“.

Gloria von Thurn und Taxis nach normalen bürgerlichen Maßstäben zu beurteilen, ist schwer. Sie sagt, was sie denkt, auch wenn sie immer wieder Sätze raushaut, über die andere nur den Kopf schütteln. Diesmal scheint sie aber sogar in ihrem regionalen Umfeld Protest ausgelöst zu haben, mit dem sie wohl selbst nicht gerechnet hat.

Es geht um die Frage: Wie weit politisch rechts steht die Fürstin? Unter dem Motto „Gloria Einhalt gebieten! Rechte Seilschaften zerschlagen!“ sind in Regensburg zuletzt schon mehrere Hundert Menschen auf die Straße gegangen. Manche forderten auf einem Transparent gar: „Gloria enteignen“.