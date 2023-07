Schuhbeck muss Privatinsolvenz anmelden

Nachdem nun klar ist, dass Alfons Schuhbeck in Haft muss, steht neuer Ärger für den TV-Koch an. Er muss Privatinsolvenz anmelden. Die Gläubiger sollen ihre Forderungen mitteilen.

Seit wenigen Wochen ist es offiziell: TV-Koch Alfons Schuhbeck muss hinter Gitter. Im Oktober vergangenen Jahres wurde der 74-Jährige wegen Steuerhinterziehung von etwa 2,3 Millionen Euro zu drei Jahren und zwei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Schuhbeck legte Revision ein, doch der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe lehnte diese ab.

Privatinsolvenz: Verfahren gegen Schuhbeck eröffnet

Kurze Zeit später kam der nächste Rückschlag für den 74-Jährigen. Wie Bild berichtet, musste Schuhbeck nun Privatinsolvenz anmelden. Das Finanzamt München habe bereits am 13. Dezember 2022 beim Insolvenzgericht einen Insolvenzantrag gestellt, so der Insolvenzverwalter Rolf G. Pohlmann gegenüber der Bild. "Herr Schuhbeck versuchte über seine Anwälte, diesen Antrag wegzubekommen und die Forderungen des Finanzamtes zu begleichen. Dies ist ihm nicht gelungen", wird Pohlmann zitiert.

Die Folge ist, dass am Mittwoch ein Insolvenzverfahren am Amtsgericht München eröffnet wurde. Der Insolvenzverwalter werde nun Schuhbecks Gläubiger bitten, ihre Insolvenzforderungen bis zum 9. August anzumelden. Am 13. September soll dann ein Berichts- und Prüfungstermin am Insolvenzgericht stattfinden. Wie hoch die Summe ist, die das Finanzamt von Schuhbeck fordert, könne Pohlmann nicht sagen.

Die Schuhbeck Company ist laut Bild nicht von der Insolvenz betroffen. Unbekannte Großinvestoren hatten nach der Insolvenz, unter anderem für seine Restaurants und seinen Partyservice, alle Firmen des Kochs zur Schuhbeck's Company GmbH zusammengeführt. Diese betreibt auch die Gewürzläden des Kochs. Seine Lokale sind mittlerweile geschlossen. Wie es mit ihnen weitergeht, ist nach wie vor nicht bekannt.

Alfons Schuhbeck muss wegen Steuerhinterziehung in Haft

Wann Schuhbeck seine Haftstrafe antreten muss, ist noch nicht bekannt. Nach der Entscheidung des BGH muss das Landgericht München allerdings zu Aspekten der Vermögensabschöpfung neu verhandeln - "weil nicht sämtliche Informationen zur Berechnung der Einkommensteuerschulden des Angeklagten festgestellt waren". Als Vermögensabschöpfung bezeichnet man es, wenn einem Verurteilten das, was er durch eine Straftat erbeutet hat, von den Behörden wieder abgenommen wird.

Laut Schuhbecks Anwalt Ali B. Norouzi bedeutet die Entscheidung des BGH, dass der Koch auf freiem Fuß bleibt, bis neu über die Vermögensabschöpfung entschieden worden ist. Die zuständige Staatsanwaltschaft sieht das aber anders. "Von der Neuverhandlung über die Einziehung ist der Zeitpunkt des Haftantritts unabhängig, er verschiebt sich dadurch nicht", sagte eine Sprecherin.

Die Staatsanwaltschaft müsse nun zunächst die Ermittlungsakte vom Gericht zurückbekommen. "Sobald die Akte dem hier zuständigen Rechtspfleger vorliegt, kann dieser die Vollstreckung einleiten", teilte die Sprecherin auf Anfrage mit. "Sodann erfolgt die Ladung des Verurteilten zum Haftantritt." Wie lange es dauern wird, bis die Akte wieder bei der Staatsanwaltschaft eingeht, nehme aber "von Fall zu Fall unterschiedlich viel Zeit in Anspruch". (mit dpa)