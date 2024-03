Manuel Neuer wird an Bayerns Schulen zur Werbefigur

Exklusiv Der Bayern-Torwart und Fußball-Nationalspieler soll als Schirmherr helfen, junge Menschen fürs Programmieren zu begeistern. Denn in diesem Bereich fehlen viele Fachkräfte.

Fußball-Weltmeister Manuel Neuer wirbt an Bayerns Schulen um Programmierer-Nachwuchs. Der Bayern-Torwart hat die Schirmherrschaft für eine Aktion des Digitalministeriums übernommen. Das Programm „Baycode“ bietet kostenlose Programmierkurse für Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 18 Jahren in Bayern an. Es richtet sich insbesondere an Mittelschulen auf dem Land. Das Digitalministerium fördert die Initiative mit knapp 500.000 Euro. Experten der "ReDI School of Digital Integration“ führen die Kurse durch, 45 Unternehmen unterstützen das Programm. Bislang haben knapp 5000 Kinder und Jugendliche daran teilgenommen.

Nun soll der Bayern-Kapitän Neuer für zusätzlichen Schwung sorgen und den Nachwuchs fürs Programmieren begeistern. „Darauf freue ich mich,“ sagt der Fußball-Star. Er soll demnächst gemeinsam mit Digitalminister Fabian Mehring (FW) auch an einer Schule auftreten und die Werbetrommel für Baycode rühren.

Wollen demnächst gemeinsam an einer Schule auftreten: Weltmeister-Torwart Manuel Neuer und Digitalminister Fabian Mehring (rechts). Foto: Bayerisches Staatsministerium für Digitales

Denn die IT-Branche benötigt dringend Nachwuchs. An die 150. 000 Fachkräfte fehlen laut Mehring, der jetzt auf die Strahlkraft des Torwarts setzt. „Besonders für viele jungen Menschen ist Manuel Neuer ein Idol. Ich freue mich riesig, dass er seine Popularität für ein modernes Bayern einsetzt und als Schirmherr mithilft, junge Menschen für Zukunftstechnologien zu begeistern.“ Der Kontakt zwischen dem Sportler und dem Politiker kam über den FW-Abgeordneten Bernd Heinisch zustande, der als Jugendlicher in Deutschlands höchster Spielklasse kickte und als Technischer Leiter des Regionalligisten Würzburger Kickers bestens in der Fußballszene vernetzt ist. Mehring: "Als ich dann erfahren habe, dass sich Neuer privat im Digitalbereich engagiert und für die Branche interessiert, hatte ich die Idee, ihn als Schirmherrn zu gewinnen."

Die Rolle ist dem am Tegernsee lebenden Neuer nicht neu. Unter anderem war er wiederholt Schirmherr des Deutschen Schulpreises. Die Manuel Neuer Kids Foundation unterstützt Projekte für Kinder aus sozial benachteiligten Familien und betreibt in Neuers Heimatstadt Gelsenkirchen ein Kinderhaus. Ähnlich ist übrigens Neuers Vorgänger als Kapitän bei Bayern und der Nationalmannschaft engagiert. Die Philipp-Lahm-Stiftung unterstützt benachteiligte Kinder – und gestern war Lahm in weitestem Sinne auch an Bayerns Schulen unterwegs. Beim Bayerischen Schulleitungskongress am Freitag sprach Lahm ein paar aufmunternde Worte.

