Korrekter Kohldampf: Wie vegetarisch muss eine Schulkantine sein?

An der Montessori-Schule in Augsburg gibt es viel Gemüse, aber kein Fleisch.

Plus Freiburg polarisiert mit fleischloser Kost an Grundschulen und Kitas. In Bayern gibt es nur ganz wenige vegetarische Schulen. Wir haben auf den Speiseplan geschaut.

Von Sarah Ritschel

Nudeln mit Tomatensoße, na klar. Der absolute Favorit der Kinder, sagt Küchenchefin Miriam Schütze. "Bruschetta mögen sie auch. Und asiatische Mie-Nudeln mit Gemüse." Wie, keine Currywurst, keine Burger? Nicht hier in der Montessori-Schule Augsburg. Schütze kocht werktags für die 275 Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte – und zwar ausschließlich vegetarisch. Ihre Schule ist einer der ganz wenigen Einrichtungen in Bayern, wo in der Schulküche auf Fleisch verzichtet wird.

