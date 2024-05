Traktor brennt ab: rund 70.000 Euro Schaden

Ein Traktor ist auf einem Feld in Schwaben abgebrannt, der Schaden soll sich auf rund 70.000 Euro belaufen.

Der 46-jährige Fahrer war am Montag in der Nähe von Thannhausen (Landkreis Günzburg) auf einem Feld zum Säen unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach entdeckte er dabei, dass die Bremsen blockierten und ein Schlauch am Traktor abstand. Der 46-Jährige sei zum Hof zurückgelaufen, um den Traktor zu reparieren. Als er wieder kam, habe der Traktor in Flammen gestanden. Rund 30 Feuerwehrleute waren für die Löscharbeiten vor Ort. Zurückzuführen war der Brand laut Polizei auf einen technischen Defekt.

(dpa)