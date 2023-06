Mann verletzt zwei Frauen nahe Schloss Neuschwanstein

In der Nähe des Schlosses Neuschwanstein hat ein Mann zwei Frauen angegriffen und verletzt.

Eines der Opfer sei schwer verletzt, berichtete die Polizei am Donnerstag. Die Tat hatte sich bereits am Mittwochnachmittag ereignet, in der Folge kam es im Umfeld der weltberühmten Sehenswürdigkeit zu einem Großeinsatz der Polizei. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.

Die Tat soll sich unweit der Marienbrücke ereignet haben. Die historische Brücke ist ein beliebter Treffpunkt von Touristen, weil es von dort einen guten Blick auf das Schloss gibt.

Der Mann soll zunächst geflohen sein, dann wurde er aber gefasst. Er befindet sich seitdem in Gewahrsam. Zum Tathergang seien noch keine Angaben möglich, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Im Laufe des Donnerstags wollten die Ermittler noch eine Pressemitteilung veröffentlichen.

Schloss Neuschwanstein in Schwangau zählt zu den berühmtesten und meist besuchten Sehenswürdigkeiten Deutschlands.

