Kalb stirbt nach Zusammenstoß mit Auto auf A8

Ein Autofahrer hat auf der Autobahn 8 im schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg mit seinem Fahrzeug ein entlaufenes Kalb erfasst.

Das Tier sei noch an der Unfallstelle bei Eurasburg gestorben, der 36-jährige Fahrer wurde leicht verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Das Kalb sei bereits am Montagmorgen entwischt, sein Besitzer habe es nicht mehr finden können. Erst am späten Abend hätten Verkehrsteilnehmer es auf der A8 in Richtung München entdeckt, bevor der Autofahrer frontal gegen das 250 Kilogramm schwere Tier auf der Fahrbahn fuhr. Das Auto sei dann gegen die rechte Leitplanke gekracht und zum Stehen gekommen. An dem Wagen entstand ein Schaden von 15 000 Euro. Die A8 war nach dem Unfall vorübergehend voll gesperrt. Das Kalb wurde anhand seiner Ohrmarke dem Besitzer zugeordnet, der es an der Unfallstelle abholte, wie es hieß. Er muss sich den Angaben zufolge wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

(dpa)