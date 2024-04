Anhänger eines Lkws brennt aus: Etwa 30.000 Euro Schaden

Ein mit Altpapier beladener Anhänger eines Lastwagens hat in Schwaben Feuer gefangen und ist ausgebrannt.

Der Schaden wurde von der Polizei zunächst auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Gerade mal eine Stunde vor dem Anhänger-Brand am Dienstag war die Polizei gerufen worden, weil sich wegen eines geplatzten Reifens Rauch an demselben Lastwagen in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) gebildet hatte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Ablöschen des Qualms war demnach nicht nötig, die Aufnahmen auf der Wärmebildkamera waren unauffällig. Der 38-jährige Fahrer habe seine Fahrt daher fortsetzen können.

Das geladene Altpapier entzündete sich bei der Weiterfahrt nach ersten Ermittlungen selbst, womöglich auch in Zusammenhang mit dem zuvor geplatzten Reifen. Durch den Wind entfachte sich das Feuer während der Löscharbeiten immer wieder neu, konnte aber schließlich gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Bundesstraße 25 bei Donauwörth-Nord blieb für mehrere Stunden gesperrt.

(dpa)