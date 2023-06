Sattelzug fährt auf A99 in Sicherungsanhänger

Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 99 bei München schwer verletzt worden.

Der 56-Jährige war in der Nacht zum Dienstag aus bislang unklarer Ursache mit einem Sattelzug ungebremst gegen einen Sicherungsanhänger gefahren, wie die Polizei mitteilte. Demnach zeigte die Absperrtafel auf dem Anhänger an, von der rechten auf die linke Fahrbahn zu wechseln. Der 56-Jährige konnte sich den Angaben nach selbst aus der eingedrückten Kabine des Sattelzuges befreien. Die Einsatzkräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sicherungsanhänger wurde bei dem Unfall komplett zerstört, das davor stehende Fahrzeug sowie der Sattelzug erheblich beschädigt. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf rund 265 000 Euro.

(dpa)