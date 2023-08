Bahn plant Staffelsee-Murnau zweigleisig

Die Deutsche Bahn (DB) will den Ausbau ihres Schienennetzes im bayerischen Oberland weiter vorantreiben.

Für die Planungen zum zweigleisigen Ausbau der Werdenfelsbahn zwischen Uffing am Staffelsee und Murnau gibt es grünes Licht: Verkehrsminister Christian Bernreiter ( CSU) und der DB-Konzernbevollmächtigte für Bayern, Klaus-Dieter Josel, unterzeichneten am Dienstag in Murnau den Planungsvertrag. Eine Prognose, wann die 5,6 Kilometer lange Strecke fertig ausgebaut sein könnte, gab es allerdings nicht.

Die Bahn hob hervor, die Strecke verbinde München mit dem Werdenfelser Land und dem österreichischen Innsbruck. Nach dem Umbau könnten sich im zweigleisigen Abschnitt Züge auf freier Strecke begegnen und müssen nicht mehr auf verspätete Gegenzüge warten. Das sorge für einen pünktlicheren und stabileren Zugverkehr.

Bernreiter sagte, Ziel sei es zudem, auf der stark frequentierten Strecke perspektivisch einen stündlichen Expressverkehr zwischen München und Garmisch-Partenkirchen einführen. "Der zweigleisige Ausbau zwischen Uffing und Murnau ist eine Grundvoraussetzung dafür."

Josel verwies auf die Bedeutung der Werdenfelsbahn als umweltfreundliche Verkehrsader zwischen München und Garmisch-Partenkirchen bis nach Österreich. Die Bahn stärke die Werdenfelsbahn zusätzlich mit einem 100 Millionen Euro schweren Investitionsprogramm. Das Programm hatte die Bahn nach dem Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen im vergangenen Sommer aufgelegt.

Neben dem zweigleisigen Ausbau zwischen Uffing und Murnau sollen auch der Bahnhof Uffing barrierefrei ausgebaut und Signaltechnik, Bahnquerungen und Bahnübergänge angepasst werden.

Bei den Planungen soll auch geprüft werden, ob das Tempo auf der Strecke angehoben werden kann. Die Vorplanungen sollen 2026 abgeschlossen sein. Nach weiteren Genehmigungsschritten müsse vor dem Baustart die Finanzierung vertraglich festgezurrt werden. Wann erste Züge rollen können, ist offen. "Zum Zeithorizont ist aktuell noch keine Aussage möglich", teilte die Bahn mit.

(dpa)