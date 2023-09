Treffsichere FDP? Ein Interview am Plärrer-Schießstand mit Martin Hagen

Raus aus der Komfortzone! Wir haben Martin Hagen (FDP) zu einem Interview der besonderen Art getroffen. Sehen Sie hier das Videointerview am Schießstand auf dem Augsburger Plärrer.

Die Landtagswahl steht an. Wir wollen wissen, was Politikerinnen und Politiker antreibt – politisch und persönlich. Deswegen haben wir die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten in Bayern auf dem Augsburger Plärrer getroffen. Das Fahrgeschäft durften sie sich selbst aussuchen. Martin Hagen, Spitzenkandidat der FDP, entschied sich für das Kettenkarussell.

Treffsicher? Martin Hagen am Schießstand auf dem Plärrer

In der Politik müsse man treffsicher sein und das würde er in diesem Interview gerne beweisen, sagt Hagen zur Wahl der Bude auf dem Augsburger Plärrer. Hagen sei optimistisch, dass es die FDP wieder in den bayerischen Landtag schaffe.

An der Bude gibt Hagen alles, zeigt sich angriffslustig. Auf ihn als Spitzenkandidat der FDP könne man sich verlassen. "Wenn ich heute etwas sage, gilt das auch morgen. Das ist bei Herrn Söder nicht immer der Fall", sagt Hagen.

Außerdem hat er bereits eine konkrete Idee: Wenn Hagen eine Sache in Bayern ändern könnte, würde er das Ladenschlussgesetz liberalisieren, sagt er. So könne man in den Städten auch noch nach 20 Uhr einkaufen gehen. Treffsichere Schüsse und Antworten? Sehen Sie einfach selbst.

Interviews mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten auf dem Augsburger Plärrer

Für das Format "Politiker Plärrer" wurden alle Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien angefragt. Ein Interview mit Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Katrin Ebner-Steiner (AfD) kam nicht zustande. Das Interview mit Martin Hagen finden Sie auch auf Youtube. Dort erscheinen auch die Interviews mit den weiteren Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Landtagswahl in Bayern.

