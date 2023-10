Skifahren wird auch in Bayern immer teurer

Plus Wintersport kostet Geld – und nicht gerade wenig. In der kommenden Saison müssen Besucherinnen und Besucher mehr zahlen als vor einem Jahr. Das hat mehrere Gründe.

Skifahren wird immer teurer. Was ein Ärgernis für Sportlerinnen und Sportler ist, ist für Betreiber von Skigebieten das Symptom mehrerer Probleme: Inflation, zu wenig Schnee, sinkende Besucherzahlen, steigende Energie- und Personalkosten. Bisher stehen die meisten Unternehmen nicht vor dem Aus. Doch immer mehr stellen sich die Frage: Wer kann sich Skifahren überhaupt noch leisten?

Das Skigebiet Sudelfeld im Süden Oberbayerns ist mit 240 Hektar eines der größten in Bayern. Der Preis für einen Tagesskipass liegt hier bei knapp unter 50 Euro – bei 49,50 Euro. In der Saison 2022/23 kostete die Karte noch 48 Euro. Wie Egid Stadler, Geschäftsführer der Bergbahnen Sudelfeld, erklärt, lässt sich die Preissteigerung vor allem auf die Inflation zurückführen. Ebenso nach oben geklettert seien die Lohnkosten für Personal sowie die Energiepreise. "Mit unserer Preissteigerung können wir diese höheren Kosten nicht ganz auffangen, unser Gewinn fällt definitiv niedriger aus. Aber besonders als Familienskigebiet ist es uns wichtig, unter 50 Euro zu bleiben, damit sich alle Skifahren leisten können", sagt Stadler.