Volle Züge und Staus: Starker Verkehr in Berlin erwartet

Kurz vor Ostern wird es auf den Straßen und in den Zügen wieder voll. Auch in Berlin und Brandenburg müssen sich Reisende in diesen Tagen auf Staus einstellen. Streiks hingegen schränken den Verkehr zumindest bei der Bahn nicht mehr ein.

Reisende müssen sich über das lange Osterwochenende auch in Berlin und Brandenburg auf viel Verkehr auf den Straßen und Zügen einstellen. Der ADAC rechnet auch in diesem Jahr mit einer erhöhten Staugefahr auf den Straßen und Autobahnen, wie der Automobilclub mitteilte. Am Gründonnerstag werde es demnach voraussichtlich die meisten Staus geben. Auch beim Bahn- und Flugverkehr müssen Fahr- und Fluggäste mit einer hohen Auslastung rechnen.

In Berlin kommt es nach Angaben des ADAC besonders auf der A9 zwischen Berlin, Nürnberg und München sowie auf der A10 Berliner Ring zu Staus. In Brandenburg müssen sich Autofahrer auf der A12 zwischen dem Autobahndreieck Spreeau und Frankfurt (Oder) auf längere Wartezeiten einstellen. Zum Ende der Osterferien werden die Autobahnen am Wochenende (5. bis 7. April) stark befahren, heißt es seitens des Clubs. Reisende können sich beim ADAC auch über Baustellen auf den Autobahnen informieren.

Starker Bahnverkehr ohne Streiks

Auch bei der Deutschen Bahn (DB) kommt es wie üblich zu einem hohen Reiseaufkommen. Streiks müssen Fahrgäste nach der Einigung im Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der DB jedoch nicht befürchten.

Besonders am Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag sind die Züge jedoch stark ausgelastet, wie ein Sprecher der DB auf Anfrage mitteilte. Bahnreisende sollen sich demnach rechtzeitig über ihre Fahrt informieren und einen Sitzplatz reservieren.

Die Verbindungen zwischen den Metropolen gehören zu den am stärksten gebuchten Zugstrecken, dazu gehören die Verbindungen Berlin und Hamburg sowie Frankfurt am Main und Berlin. "Wer flexibel reisen kann, sollte die Hauptreisezeiten meiden und eher nach Verbindungen am frühen Morgen und späteren Abend suchen."

1,2 Millionen Fluggäste

Der Hauptstadtflughafen BER erwartet in der Ferienzeit bis zum 7. April rund 1,2 Millionen Fluggäste. Bereits am vergangenen Wochenende sind nach dem letzten Schultag vor den Osterferien in Berlin und Brandenburg etwa 200.000 Passagiere in den Osterurlaub geflogen, wie ein BER-Sprecher am Sonntag mitteilte. Der verkehrsreichste Tag wird demnach voraussichtlich der 5. April mit bis zu 84.000 Fluggästen sein.

Passagiere der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) müssen sich jedoch auf Einschränkungen einstellen: Am Gründonnerstag und Karfreitag kommt es zu einem 36-stündigen Streik, dadurch fallen nach Angaben der AUA rund 400 Flüge aus.

Auch die Bundeshauptstadt ist an den Osterfeiertagen ein beliebtes Reiseziel, wie der Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft Visit Berlin, Burkhard Kieker, am Mittwoch betonte. "Berlin ist daher zum Osterwochenende wieder ein gefragtes Reiseziel bei den Gästen und gut gebucht", sagte Kiefer der dpa. Für Kurzentschlossene gebe es jedoch noch genügend Zimmer in allen Kategorien.

(dpa)