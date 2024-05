US-Open-Siegerin Gauff sagt für Berliner Tennisturnier zu

Tennisfans dürfen sich beim Berliner Rasenturnier auf ein hochkarätiges Teilnehmerfeld freuen. Die nächste Grand-Slam-Siegerin ist dabei.

Neben den Tennisstars Angelique Kerber und Naomi Osaka schlägt auch US-Open-Siegerin Coco Gauff kurz vor Wimbledon beim Rasenturnier in Berlin auf. Die Weltranglistendritte aus den USA hat den Veranstaltern des WTA-500-Turniers auf der Anlage im Grunewald ihre Startzusage gegeben. Auch die chinesische Australian-Open-Finalistin, Zheng Qinwen, ist mit dabei.

Beim Event vom 15. bis 23. Juni werden auch andere Topspielerinnen erwartet, die sich für das am 1. Juli beginnende Grand-Slam-Turnier in Wimbledon auf Rasen einspielen wollen. Insgesamt ist ein Preisgeld in Höhe von 922.573 US-Dollar ausgeschrieben.

(dpa)