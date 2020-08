vor 51 Min.

Das Corona-Update vom 4. August

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Sandra Liermann

Angesichts der steigenden Infektionszahlen in Deutschland wird aktuell viel über eine zweite Welle und ihre möglichen Auswirkungen debattiert. Während einige Experten damit erst zum Ende der Urlaubszeit rechnen, hat die zweite Corona-Welle Deutschland nach Einschätzung des Ärzteverbandes Marburger Bund bereits erfasst. „Wir befinden uns ja schon in einer zweiten, flachen Anstiegswelle“, erklärte die Vorsitzende, Susanne Johna, unserem Kollegen Stefan Lange. Anders als bei der ersten Welle seien die Krankenhäuser nun aber mit stufenweisen Alarmplänen vorbereitet. Wie genau diese Pläne aussehen, erfahren Sie hier.

Ein Landkreis, der aktuell besonders von steigenden Infektionszahlen betroffen ist, ist der niederbayerische Landkreis Dingolfing-Landau. Genauer gesagt: die Gemeinde Mamming. Nachdem vor wenigen Tagen rund 230 Erntehelfer auf einem Gemüsehof positiv getestet worden waren, konnte das Coronavirus nun auch bei 166 Mitarbeitern einer nahe gelegenen Konservenfabrik nachgewiesen werden. Nun steht die Fabrik erst einmal still - mit Folgen für ganz Niederbayern.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Extremisten aller Bereiche nutzen die Corona-Pandemie zur Verbreitung ihrer demokratiefeindlichen Ideologien. Eine Entwicklung, auf die Behörden im Freistaat reagieren müsse, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ( CSU ) am Dienstagvormittag. Da berichtete er, welche Erkenntnisse der bayerische Verfassungsschutz bislang aus der Corona-Krise gewonnen hat. Unsere Kollegin Brigitte Mellert hat sich die Ergebnisse genauer angeschaut.

Nun ist es soweit - der FC Augsburg hat seinen ersten Corona-Fall. Felix Götze wurde im Urlaub positiv auf Covid-19 getestet. Nun befindet sich der 22-Jährige in Dortmund in Quarantäne.

Anfang Februar hatten die Beschäftigten des Raumfahrt- und Luftfahrtzulieferers MT Aerospace noch aufgeatmet. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war in das Werk nach Augsburg gekommen und wurde als Retter vieler Arbeitsplätze gefeiert. Doch nun leidet der Zulieferer für die Ariane-Rakete massiv unter den Corona-Folgen. Derzeit stehen rund 100 Arbeitsplätze auf der Kippe, sogar der ganze Standort könnte gefährdet sein.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 211.281 Fälle, das sind 879 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 51.279 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 123 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

